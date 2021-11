Miss Univers 2021 : Clémence Botino représentera la France

Elle est folle de joie. Clémence Botino, Miss France 2020, représentera la France au prochain concours de Miss Univers qui se déroulera le 12 décembre à Eilat, en Israël. "C’est avec énormément de fierté, d’émotions, de joie, de larmes que je vous annonce ma participation officielle au concours de Miss Univers 2021", a réagi son compte Instagram la jeune femme de 24 ans.

"Si vous saviez à quel point j’en ai rêvé, presque deux ans après mon élection de Miss France. Je me suis vue grandir, évoluer, sourire, vivre, pleurer, danser. J’ai fait des rencontres qui ont changé ma vie, j’ai posé les fondations d’un avenir que je n’avais pas osé imaginer ! Aujourd’hui je me sens plus forte, plus femme, plus fière. Quel honneur de représenter mon pays merci", a poursuivi la jeune femme qui succède à Amandine Petit, Miss France 2021, arrivée 13e lors de la précédente édition qui s'est tenue en Floride en mai dernier.