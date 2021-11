Miss Univers 2021 : Clémence Botino testée positive au Covid et placée à l'isolement

Le sort s'acharne sur elle. Alors qu'elle venait à peine d'arriver en Israël pour participer au concours de Miss Univers, Clémence Botino a été testée positive au Covid. C'est la jeune femme qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Instagram. "J'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Ce matin, on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. J'ai été testée positive au Covid en arrivant en Israël. [...] J'ai été dévastée pare que c'est trop, je vous le dis honnêtement, c'est trop", a admis Clémence Botino élue Miss France en décembre 2019 dont le règne a largement été entaché par la pandémie et les périodes de confinement qui se sont succedées.

"Je suis quelqu'un de positif, de déterminé, je travaille très dur et je me donne corps et âme. Les deux dernières années ont été jonchées d'épreuves, mais celle-ci est rude. (…) Je suis la Miss Covid, nous n'avons jamais été aussi proche de la vérité", a poursuivi la jeune femme de 24 ans qui n'est pas en forme. "Je suis très fatiguée et j'ai perdu le goût et l'odorat. (…) Tout était en règle, mes vaccins, mes tests, mais voilà, la vie est imprévisible. Je vais me reposer, je serai là", rassure la jeune femme qui tente de garder le moral.