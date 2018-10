Mode : ce qui compte, c'est la scénographie !

Le défilé de mode est une occasion de découvrir les nouvelles tendances de la saison, mais aussi de rendre hommage aux mises en scène les plus innovantes. Il est à savoir que c'est Charles Frederick Worth, le père de la haute couture, qui a instauré le défilé sur des humains, et non plus sur des mannequins en bois, en 1858. Bien qu'un spectacle de mode ne dure en général que douze minutes, il coûte entre 100 000 à un million d'euros aux maisons. Pour la marque, c'est l'occasion de faire preuve d'une puissance créative et d'une performance inédite au vu des retombées économiques qu'ils engendrent. Qui sont les scénographes les plus célèbres sur le marché ? Quid des mises en scène les plus marquantes de l'histoire de la mode ?