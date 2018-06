Patrick Chesnais sera à l'affiche du film "Moi et le Che", qui sortira le 11 juillet 2018. Il interprétera le rôle de GO, 70 ans et révolutionnaire dans l'âme. En faisant le bilan de sa vie, le professeur s'est rendu compte qu'il pourrait être le dernier compagnon de Che Guevara. Il en était même persuadé et tente de le revendiquer. L'acteur est venu sur notre plateau ce mardi 12 juin 2018 pour nous en dire plus.