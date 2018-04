"Moi non plus" au Théâtre de la Madeleine

La pièce "Moi non plus" de Bertrand Soulier, mise en scène par Philippe Lellouche, se joue au Théâtre de la Madeleine, à Paris, jusqu'au 27 avril. Elle retrace l'histoire d'amour à la fois unique, iconique et impossible de Serge Gainsbourg et de Brigitte Bardot en décembre 1967. Dans le concept, quand l'actrice demande au chanteur poète de lui écrire "la plus belle des chansons d'amour", celui-ci décide de lui composer "Je t'aime, moi non plus". L'idylle des deux amants, incarnés par Jérémie Lippmann et Mathilde Bisson, entre alors dans l'Histoire.



Ce lundi 23 avril 2018, Karima Charni, dans sa chronique "Vos sorties", nous présente "Moi non plus", une pièce de Bertrand Soulier avec Jérémie Lippmann et Mathilde Bisson. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 23/04/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.