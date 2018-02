"Moi, Tonya" sort le 21 février sur les écrans

Les faits se sont déroulés lors des Jeux Olympiques d'hiver de 1994. Deux patineuses américaines Nancy Kerrigan et Tonya Harding sont entrées dans l'histoire en se livrant à une guerre sans merci. Tonya Harding a été accusée d'avoir planifié avec ses proches l'agression de sa rivale. La compétition s'est ensuite transformée en véritable fait divers. Cette célèbre affaire a été transposée à l'écran. Le film "Moi, Tonya" sort en salles le 21 février.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/02/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.