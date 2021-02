"Mon cœur, notre Lux" : Pedro Pascal, star de "The Mandalorian", présente fièrement sa sœur trans

Six petits mots pour une annonce qui change une vie. Pedro Pascal a saisi son compte Instagram pour faire les présentations officielles avec sa sœur trans, Lux. "Ma sœur, mon cœur, notre Lux", a écrit l’acteur chilien de 45 ans qui se cache derrière le casque de la série Star Wars The Mandalorian et incarne le méchant déluré dans Wonder Woman 1984.

Citée par People, Lux Pascal dit s’être d’abord identifiée comme non binaire auprès de ses proches. "Évoluer dans le monde en tant que femme est bien plus simple pour moi mais je continue à militer pour que les personnes non binaires aient un espace dans la société", insiste-t-elle. Actrice elle aussi, elle étudie désormais l’art dramatique à la prestigieuse école Juilliard à New York. Et espère que son nom pourra aider à lutter contre les discriminations. "Nous avons besoin de militantes trans qui soient pleines de bonté, intelligentes, soient informées et soient référentes pour parler contre la transphobie, l’homophobie et le racisme", appuie-t-elle. Une prise de parole engagée diffusée dans les pages d’un journal conservateur, diffusé à large échelle au Chili. Pas un hasard.