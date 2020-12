"Mon nom est Elliot" : Ellen Page annonce être transgenre et non-binaire

Le grand public a fait sa connaissance en 2007 grâce à Juno, la comédie de Jason Reitman. La star canadienne Ellen Page, 33 ans, annonce ce mardi sur ses réseaux sociaux être transgenre et non-binaire, ne se reconnaissant ni dans le genre masculin, ni dans le genre féminin, et qu’il faut maintenant l’appeler Elliot.

Elliot Page remercie les membres de la communauté transgenre qui l’ont aidé dans son cheminement. Et apporte son soutien à tous ceux qui en auraient besoin : "À toutes les personnes trans qui font face au harcèlement, à la détestation d’eux-mêmes, aux abus et à la menace de violences au quotidien : je vous vois, je vous aime, et je ferai tout mon possible afin de changer ce monde pour le mieux."