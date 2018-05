"Monsieur je-sais-tout", l'autisme sur grand écran

"Monsieur je-sais-tout", une comédie touchante réalisée par François Prévôt-Leygonie et Stephan Archinard, évoque l'autisme avec intelligence et finesse. Arnaud Ducret s'y retrouve confronté à un enfant atteint du syndrome d'Asperger, incarné par Max Baissette de Malglaive, délaissant ainsi la comédie pour un registre plus dramatique. S'il y a une leçon à tirer de ce film, c'est qu'il faut accorder une place aux enfants autistes dans la société et non les isoler. Il sort en salles le mercredi 9 mai.



