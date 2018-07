Montpellier : des passionnés de clavecin font renaître l'époque baroque

Dans le monde, il n'existe plus qu'un millier d'instruments du XVIIème siècle. Mais à Montpellier, un atelier tenu par des passionnés reproduit à l'identique des clavecins. Chaque étape de la fabrication est cruciale, depuis le travail du bois jusqu'au pincer de la corde. Chaque année, douze clavecins sortent de cet atelier en destination d'Asie, d'Europe ou du pays. Un instrument est vendu entre 6 000 et 30 000 euros.



