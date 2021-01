Deezer D, l’interprète de l’infirmier Malik dans "Urgences ", meurt soudainement à 55 ans

Avec 188 épisodes au compteur entre 1994 et 2009, Deezer D est l’acteur qui est apparu le plus souvent dans Urgences après Noah Wyle (Dr Carter, 254 épisodes), Laura Innes (Dr Weaver, 249 épisodes) et Laura Ceron (Infirmière Chuny, 219 épisodes). Un personnage secondaire qui a marqué les téléspectateurs par son humour et sa bonne humeur constante.

Sur son compte Instagram, figurent des souvenirs d’époque. On le voit entouré de l’équipe infirmière sur une photo, près de George Clooney et Anthony Stewart sur une autre.