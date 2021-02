Mort de Faustine Nogherotto, l'ex-candidate de la "Star Ac" a eu recours au suicide assisté

Elle n'en pouvait plus de souffrir. Le 29 janvier dernier, on apprenait le décès de Faustine Nogherotto, l'ancienne candidate de la saison 6 de la "Star Academy". Âgée de 31 ans, la jeune chanteuse souffrait de deux pathologies très invalidantes : l'encéphalomyélite myalgique (EM), aussi appelée syndrome de fatigue chronique, et le syndrome de Gougerot-Sjögren.

"Je souffre le martyre, mais il n'existe aucun traitement pour ces pathologies. Je suis en permanence dans un état d'épuisement extrême. Ni le repos, ni le sommeil ne me permettent de récupérer. La migraine et les douleurs articulaires et musculaires ne me quittent pas. La maladie m'a volé mon corps et, pour le moment, ma carrière. Certes, on n'en meurt pas, mais franchement, ce n'est pas vivable", expliquait la jeune femme en 2015 au magazine Closer .