Pierre Niney, Jean Dujardin, Guillaume Canet, Roselyne Bachelot... Pluie d'hommages après la mort de Gaspard Ulliel à l'âge de 37 ans

Sa disparition a créé une onde de choc. Le comédien Gaspard Ulliel connu pour son interprétation de Yves Saint Laurent à l'écran et doublement césarisé pour Un long dimanche de fiançailles et Juste la fin du monde, est décédé mercredi à 37 ans, après avoir été victime d'un grave accident de ski.

"Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument. C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français", a réagi le Premier ministre Jean Castex sur Twitter. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a également rendu hommage au comédien. "Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui".