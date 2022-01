Avec la série Marvel "Moon Knight", Gaspard Ulliel préparait son grand retour à Hollywood

TRISTESSE – 15 ans après l’échec de "Hannibal Lecter : les origines du mal", Gaspard Ulliel venait de tourner dans la série "Moon Knight". L’acteur français tenait l’un des rôles principaux de cette nouvelle superproduction Marvel, qui sera diffusée en mars sur Disney+.

Sa première aventure américaine lui avait laissé un goût d’inachevé. En 2006, auréolé d’un César pour sa performance dans Un long dimanche de fiançailles, Gaspard Ulliel attire l’attention du célèbre producteur italien Dino De Laurentiis qui a décroché les droits de Hannibal Lecter : les origines du mal, le nouveau roman de Thomas Harris, avant même sa publication. Plusieurs acteurs anglo-saxons ont été approchés pour l'adaptation, dont Hayden Christensen, Rupert Friend mais aussi Macaulay Culkin. C’est finalement le "frenchie" qui aura finalement le privilège d’incarner le tueur en série immortalisé par Anthony Hopkins dans Le Silence des Agneaux. Hélas ! Plombé par des critiques désastreuses, le film réalisé par le Britannique Peter Webber est un échec au box-office et plombe les débuts de sa vedette outre-Atlantique.

Après avoir joué le jeu des castings quelques mois à Los Angeles, le comédien alors âgé de 23 ans préfère revenir en Europe, triant les propositions avec soin jusqu’à ses deux plus beaux rôles dans Saint Laurent de Bertrand Bonello et Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Après une apparition savoureuse dans Sibyl avec Virginie Efira en 2019, Gaspard Ulliel avait plusieurs projets sur le feu. Et l’un d’eux marquait ni plus ni moins ses retrouvailles avec Hollywood puisqu’il avait accepté de jouer l’un des personnages principaux de Moon Knight, la nouvelle série Marvel destinée à Disney+. Triste coïncidence, la plateforme en a dévoilé la première bande-annonce ce mardi, à la veille de la mort du comédien qui toutefois ne figure pas sur ces premières images...

Basée sur un personnage apparu en 1975, Moon Knight a pour vedette l’acteur américain Oscar Isaac. Il incarne Steven Grant, l’employé d’un musée londonien qui souffre de troubles dissociatifs du comportement. Jusqu’au jour où il découvre qu’il partage le même corps que Marc Spector, un puissant mercenaire. Sur leurs routes, les deux personnages vont croiser la route du Dr Arthur Harrow, un gourou borderline interprété par Ethan Hawke et un certain Anton Mogart, alias Midnight Man, joué par Gaspard Ulliel. Dans les comics, il s’agit d’un mystérieux, voleur d’œuvre art défiguré au contact de produits chimiques après une bagarre avec Moon Knight.

Comme l’ensemble de l’équipe, Gaspard Ulliel était resté très discret sur cette superproduction qui a été tournée entre le Royaume Uni et la Hongrie à partir d’avril 2021. La première saison qui sera diffusée à partir du 30 mars prochain comporte 6 épisodes et on ne sait pas, pour l’heure, si le Français figure dans leur intégralité. Encore moins si sa disparition pourrait avoir des conséquences sur une éventuelle deuxième saison. "Nous sommes profondément attristés d'apprendre la mort tragique de notre amis et collègue Gaspard Ulliel. Nos pensées vont vers sa famille et ses amis pendant cette période", a réagi mercredi soir la major américaine auprès du Hollywood Reporter.

Moon Knight n'est pas le seul projet dans lequel Gaspard Ulliel avait planché ces derniers mois. Au printemps dernier, il avait tourné Plus que jamais, le nouveau film de la réalisatrice allemande Emily Atef (Trois jours à Quiberon) avec l'actrice luxembourgeoise Vicky Krieps. Aucune date de sortie n'a encore été fixée. Dans les prochains jours, il devait rejoindre le plateau de Tikkoun, une série Xavier Giannoli, le réalisateur d'Illusions Perdues, consacrée au scandale de la taxe carbone. Vincent Lindon et Ramzy Bédia devaient être ses partenaires. Enfin en avril prochain l'acteur devait retrouver le réalisateur Bertrand Bonello pour le film de SF La Bête avec Léa Seydoux, déjà sa partenaire dans Saint Laurent et Juste la fin du monde.

Jérôme Vermelin

