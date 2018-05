Gérard Jouannest, pianiste de Jacques Brel et Juliette Gréco, décède à l'âge de 85 ans

Gérard Jouannest se destinait à une carrière dans la musique classique. Mais en 1959, il rencontre Jacques Brel, par l'intermédiaire du producteur Jacques Canetti. Brel est alors à la recherche d'un accompagnateur. Le début d'une longue et fructueuse collaboration. "Ne me quitte pas/Il faut oublier/Tout peut s'oublier": par ces mots, Brel, traumatisé par une séparation amoureuse, tient l'entame d'un des plus célèbres morceaux, et ne le sait-il pas encore, de l'histoire de la chanson française. Car derrière, des notes au piano l'accompagnent, imposant un contrepoint qui magnifie la mélodie.