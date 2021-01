Mort de Gerry Marsden, chanteur de "You'll never walk alone" devenu l'hymne du Liverpool FC

Liverpool est en deuil. Gerry Marsden, le chanteur qui avait popularisé "You'll never walk alone", devenu l'hymne du Liverpool FC, est décédé dimanche à l'âge de 78 ans, ont annoncé les médias anglais.

Né à Liverpool, Marsden était le leader du groupe Gerry And The Pacemakers dans les années 60 et avait repris "You'll never walk alone", écrit à l'origine par les compositeurs américains Rogers et Hammerstein pour la comédie musicale Carousel en 1945.

La version de Gerry And The Pacemakers avait été adoptée par les fans de Liverpool à partir de 1963 et était devenue l'un des hymnes les plus célèbres du football. D'autres clubs comme le Celtic, Feyenoord ou Dortmund l'ont également choisi