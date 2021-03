Mort de Jacques Frantz, la voix française de Robert De Niro et Mel Gibson AFP

DISPARITION - L’acteur Jacques Frantz est décédé mercredi à l’âge de 73 ans. Figure du doublage, il avait prêté sa voix aux plus grands comédiens américains comme Robert De Niro, Mel Gibson ou encore John Goodman.

Sa voix rocailleuse était reconnaissable entre mille. Le comédien Jacques Frantz est mort mercredi à l’âge de 73 ans, emporté par "une maladie fulgurante", a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l’AFP. Né à Dijon, Jacques Frantz avait étudié au Conservatoire national d’art dramatique avant de débuter sur les planches sous la direction de Robert Hossein à la fin des années 1960, aussi à l’aise sur les planches qu’à l’écran où il est l’affiche d’une trentaine de films, chez Francis Veber (Les Compères), Claude Chabrol (Poulet au vinaigre) ou encore Claude Zidi (Les Ripoux). Dès les années 1970, il entame une deuxième carrière dans le doublage, prêtant son timbre à Robert De Niro dès Mean Streets de Martin Scorsese. Il sera dès lors la voix française de ce géant du cinéma dans pas moins de 67 films, jusqu’à The Irishman, en 2019 et Mon grand-père et moi en 2020.

Jacques Frantz a également doublé Mel Gibson sur 34 films, dont la saga L’Arme Fatale, mais aussi John Goodman, Nick Nolte, Steve Martin ou encore Stellan Skarsgard. Il a également doublé des personnages de films d’animation comme Arthur et les Minimoys, Monstres et Compagnie, Kuzco, l’empereur mégalo… "C'était un géant du doublage, mais avant tout un super comédien", a confié à l'AFP Rémi Caremel, spécialiste du doublage de films. "Le bel humain et bel artiste qu’il était... Tu vas me manquer mon Jacques", a écrit pour sa part Jean Dujardin sur Instagram. Jacques Frantz était le père de Marjorie Frantz, devenue comédienne et directrice artistique de doublage.

Ces dernières années, on avait pu le voir acteur dans des comédies populaires comme La première étoile, L’Arnacoeur et Radiostars ou encore des séries télé comme Le sang de la vigne, Nicolas Le Floch et Les Petits meurtres d’Agatha Christie.

Jérôme Vermelin avec AFP