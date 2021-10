Mort de Jean-Daniel Flaysakier, le visage de l'info santé de France 2 pendant 30 ans

Originaire de Tours, ce médecin de formation, spécialiste du cancer et formé à l'épidémiologie, avait débuté sa carrière de journaliste télé sur Antenne 2 au milieu des années 1980. Que ce soit au journal télévisé ou dans l'émission "Télématin", Jean-Daniel Flaysakier a été le visage grand public du journalisme médical jusqu'à 2018 et son départ de France 2, à l'âge de 67 ans.

Sa bonne humeur et ses célèbres nœuds papillons avaient fait de lui une figure de la télévision française. Le médecin Jean-Daniel Flaysakier a été retrouvé mort jeudi dernier sur une plage des Sables-d'Olonne, vraisemblablement après un malaise. La triste nouvelle, d’abord annoncée par le journal local Les Sables-Vendée Journal, a été confirmée par France 2, la chaîne à laquelle il a contribué pendant plus de 30 ans.

"J'ai fait un travail de journaliste avant tout, au sein d'une rédaction, et avec les règles qui s'appliquent à ce métier", avait-il raconté à l'époque au Quotidien du médecin. "Le fait d'être médecin, ça permet de décrypter l'actualité médicale un peu plus vite que le collègue, d'avoir un sens critique plus développé par rapport à ce que peuvent dire les experts et puis aussi d'avoir une curiosité à l'égard de sujets moins rebattus."