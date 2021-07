Mort de Jean-François Stévenin : qui sont ses enfants les acteurs Sagamore, Robinson, Salomé et Pierre ? Sagamore, Salomé et Robinson ont suivi les traces de leur père, Jean-François Stévenin. − AFP

FAMILLE - Décédé à l'âge de 77 ans, Jean-François Stévenin avait transmis sa passion à ses quatre enfants : Sagamore, Robinson, Salomé et Pierre, tous les quatre comédiens.

Le cinéma français est en deuil. Le comédien et réalisateur Jean-François Stévenin est mort à l'âge de 77 ans, comme l'a annoncé sa famille ce mardi 27 juillet. "Il est décédé à l'hôpital à Neuilly, il s'est bien battu", a confié son fils aîné, Sagamore Stévenin. Acteur prolifique du cinéma français, le patriarche laisse derrière lui une belle filmographie, mais surtout quatre enfants, tous comédiens comme leur illustre père. "Ils ont tous joué à un moment ou un autre avec moi. Quand on est un père qui fait du cinéma, on est un mauvais père, car on est toujours pressé ou au téléphone. Et quand les mômes se mettent à tourner à leur tour, ils comprennent enfin. Ma fille Salomé me disait : ’J’ai voulu voir ce que ça faisait de jouer parce que quand tu revenais d’un tournage, tu irradiais’. Ça l’intriguait. Et du coup, moi ça me déculpabilise", avait confié le comédien, très fier de ses enfants, à Télé 2 Semaines, en 2014.

Une famille d'artistes

À commencer par Sagamore Stévenin, 47 ans, né de la relation de son père avec la psychanalyste Jacqueline Monnier, décédée en 2008. Si l'aîné de la fratrie a joué dans de nombreux films (La Totale !, Comme une bête, Michel Vaillant, Romance), il est devenu populaire grâce à ses rôles sur le petit écran (Léo Matteï, Capitaine Marleau ou plus récemment Luther). Il a également incarné le héros de la série Falco pendant quatre saisons. Il a même donné la réplique à son père dans un épisode de la série de TF1. Dans la famille Stévenin, il y a aussi Robinson, 40 ans, fruit du deuxième mariage de Jean-François Stévenin avec Claire Stévenin, maquilleuse et comédienne (Comme une étoile dans la nuit, Mischka, réalisé par son époux). Il a débuté à 5 ans dans Double messieurs, réalisé par son père. César du meilleur espoir masculin en 2002 pour son rôle dans Mauvais genres, il a tourné dans une cinquantaine de films (Gloria Mundi, Actrices, C'est beau une ville la nuit, Sur ta joue ennemie) et une vingtaine de fictions et de séries télé (L'Instit, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, Profilage, Candice Renoir, La Promesse).

Jean-François Stévenin et sa fille Salomé sur le tapis rouge du Festival de Cannes en mai 2010. − AFP

Seule fille de la fratrie, Salomé Stévenin, 36 ans, a, elle aussi, fait ses premiers pas aux côtés de son père à l'âge de 3 ans dans Peaux de vache. Elle s'est par la suite illustrée aussi bien au cinéma, au théâtre et à la télévision (Soleil, Love me, Douches froides, Omar m'a tuer et Lili Rose). En 2008, elle réalise son premier court-métrage, Baïnes. Et enfin, petit dernier de la fratrie, Pierre Stévenin, 26 ans fait ses premiers pas en 2000 dans Mischka, le film de son père. Moins connu que ses frères et sœurs, il a joué dans Vipère au poing, Le Grand Charles et De force.

Rania Hoballah

