Alain Delon "fracassé" et "complètement anéanti" par la mort de son ami Jean-Paul Belmondo

"C’est terrible, je suis complètement anéanti", ajoute-t-il sur CNews. "Ça fait quelques semaines qu’on y pense et ça me fait moins mal maintenant", ajoute-t-il.

De son Bebel, Delon veut avant tout garder près de six décennies de souvenirs. "Cela fait 60 ans qu’on se connaissait, qu’on travaillait ensemble et qu’on était tellement proches l’un de l’autre", raconte-t-il, rappelant que les deux hommes ont même "habité ensemble" au début des années 1960. "Je n’étais pas plus que lui, il n’était pas plus que moi", insiste-t-il. Comme une réponse à ceux qui les imaginent encore dans la peau de leurs personnages de Borsalino. Dans le film mythique de Jacques Deray, les deux acteurs incarnent des malfrats de la pègre marseillaise des années 30. Un duel de stars qui se transforme rapidement en amitié solide.

Alain Delon ne cessera de décrire leur relation avec la même métaphore, celle des coureurs du marathon : "Ça fait quarante ans qu'on court un marathon ensemble, et une fois ou l'autre l'un est en tête et l'autre second. Mais ce qui compte, c'est l'arrivée, et nous arriverons ensemble. Nous passerons la ligne d'arrivée ensemble", analysait-il. Ce lundi, il évoquait même la possibilité de quitter ce monde en même temps. "Je vais essayer de m’accrocher pour pas faire la même chose dans 5h. Remarquez, ce serait pas mal si on partait tous les deux ensemble", glisse-t-il.