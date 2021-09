Jean-Paul Belmondo, ce fou de théâtre

Jugé non conventionnel, il quittera l’établissement avec un simple accessit le privant d’entrée à la Comédie-Française. Celui qui fait le pitre en permanence apparaît tout timide quand, en 1957, il partage la scène de César et Cléopâtre avec Jean Marais . Ce dernier, qui incarne l’empereur, le présente comme "un légionnaire romain de deuxième classe avec énormément de talent".

Avec La Belle au bois dormant, il se produit dans les hôpitaux pour les malades, puis enchaîne avec d’autres classiques. De Molière à Feydeau, en passant par Racine et Anouilh. Jean-Paul Belmondo affine son jeu au Conservatoire, où il rencontre Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. "J’y ai passé quatre ans (…). Officiellement, pendant les études, nous n’avions pas le droit de jouer au théâtre. Pourtant, je l’ai fait souvent ainsi que Jean-Pierre Marielle. Nous avions pris d’autres noms. Il se faisait appeler Marielli et moi Belmont. Le règlement était sauf !", confesse-t-il au Monde en 1984.

Mais la carrière du jeune Jean-Paul, alors âgé de 25 ans, est stoppée brutalement lorsqu’il est mobilisé pour la guerre d’Algérie. "La directrice du théâtre Mademoiselle Gramont me dit : 'Tu dois aller faire ton devoir comme tout le monde. Tu pars'". Lui qui n’a jamais pensé qu’au théâtre est courtisé par le cinéma à son retour. Sa collaboration avec Jean-Luc Godard sur À bout de souffle fait de lui une icône de la Nouvelle vague qui inscrira sa légende sur grand écran au fil des ans. Pendant plus de vingt ans, 48 de ses films dépassent chacun le million d'entrées... Jusqu'au Solitaire en 1987, son premier gros échec commercial.

La même année, il met fin à une disette de 28 ans et retrouve ses premières amours théâtrales avec son ami Robert Hossein. Tous les deux s’attaquent à Kean, pièce adaptée par Jean-Paul Sartre. Une réflexion sur le métier d’acteur qui fait se déplacer une foule désireuse de retrouver Bébel sur les planches. Le soir de la générale, la star prend peur et monte dans sa Ferrari qui l’emmène loin du théâtre Marigny. Mais finit par faire demi-tour pour rejoindre son public.

Le spectacle se jouera pendant neuf mois. Lors de la dernière, tout le théâtre chante "Ce n’est qu’un au revoir". Un final qui lui "retourne les tripes". "C’est difficile au cinéma d’avoir la joie que je viens d’avoir là", commente-t-il à l’issue de la représentation. En 1990, il endosse le costume de Cyrano de Bergerac avec la même passion et provoque la même ferveur chez le public. La célèbre tirade du nez, il la déclamera pendant un an à Paris et encore un an en tournée dans le monde, jusqu’au Japon où la Bébel mania fait salle comble alors qu’il joue en français.