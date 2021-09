"Le Coup du chapeau" : ce dernier film que Jean-Paul Belmondo n’a jamais tourné Jean-Paul Belmondo avait accepté de tourner pour le réalisateur de "Camping". Mais le projet n'a pas abouti. − AFP

COULISSES – Décédé ce lundi à l’âge de 88 ans, Jean-Paul Belmondo avait accepté en 2017 de jouer dans "Le Coup du chapeau, un film écrit sur mesure pour lui par Fabien Onteniente, le réalisateur de "Camping". Un projet qui n’est finalement pas allé à son terme. Explications.

C'est l'itinéraire d’un rendez-vous manqué. Le 13 décembre 2017, Fabien Onteniente annonce le retour de Jean-Paul Belmondo sur un plateau de cinéma. Six ans après D’un film à l’autre de Claude Lelouch où il tenait son propre rôle, on apprend que l’acteur a dit oui à Fabien Onteniente au papa de la saga Camping qui a écrit pour lui Le Coup de Chapeau. "C'est l'histoire de deux enfants qui enlèvent leur père d'une maison de retraite et qui lui font faire son dernier tour de piste, un voyage entre Paris et la Riviera italienne", explique à Nice-Matin le réalisateur qui rêve d’un "voyage en Belmondie".

Les deux hommes, qui ne se connaissaient pas, ont été présentés par un ami commun, l’acteur Antoine Duléry qui doit jouer l’un des deux fils de Belmondo à l’écran, l’autre devant être incarné par Benjamin Biolay. Julie Gayet et la chanteuse Louane sont également annoncées au générique. C’est le producteur Oliver Delbosc, patron de Curiosa Films, qui se charge de réunir le financement de ce qui s’annonce donc comme un véritable événement.

Du retard à l'allumage

Mais surprise : interrogé deux jours plus tard par BFMTV à la sortie d’un théâtre parisien, le comédien dément le projet. "Non, non, non, ce n’est pas vrai. Moi, je suis à la campagne... Je suis bien", balance-t-il, tout sourire. Quelques heures plus tard, Fabien Onteniente débarque sur le plateau de CNews où il affirme que l’icône du cinéma français s’apprête à signer son contrat et que le tournage doit débuter le 29 janvier 2018. Mais si des repérages vont bien avoir lieu sur la Côte d’Azur, il n’y aura personne devant la caméra à la date prévue.

Ça fait dix ans que je n’ai pas joué, alors je suis un pauvre débutant - Jean-Paul Belmondo le 5 février 2018 sur Europe 1

Le 5 février, Jean-Paul Belmondo donne lui-même des nouvelles du projet. Interrogé par Europe 1 dans le cadre de la cérémonie des Lumières à l'Institut du Monde Arabe à Paris, il indique que le tournage devrait finalement avoir lieu au mois d’août. "Ça fait dix ans que je n’ai pas joué, alors je suis un pauvre débutant", s’amuse-t-il au micro de la station qui révèle que son fils Paul et son petit-fils Victor font également partie de l’aventure. Si on imagine alors Le Coup du chapeau sur de bons rails, plusieurs obstacles vont se mettre en travers du projet en coulisses. "Le premier, c’est que l’entourage de Jean-Paul Belmondo juge qu’il est risqué de tourner vu son état de santé", indique une source proche du projet à LCI. "Et puis il y a un problème d’argent. Il manque entre 700.000 et un million d’euros pour boucler le budget et le film n’a toujours pas de distributeur."

Devant les difficultés à boucler le financement du projet, Fabien Onteniente change de fusil d'épaule. Début mai, il débute le tournage de All Inclusive, une comédie avec son vieux complice Franck Dubosc, mais Josiane Balasko et François-Xavier Demaison. Fin août, c'est Jean-Paul Belmondo qui confirme que Le Coup du chapeau n'est pas près de voir le jour. "Pour le moment, je ne fais pas le film", déclare-t-il au même quotidien. "Ce projet est en sommeil", ajoute-t-il, précisant vouloir que "les choses soient bien faites". Invité ce lundi dans TPMP après l’annonce de la mort de l’acteur, Fabien Onteniente est revenu sur cette aventure qu’il n’a jamais pu mener à son terme. "On avait vraiment tout fait : les essais, les costumes. On avait été très loin. Et il manquait à peu près 900.000 euros qu’on n’a jamais trouvés", a-t-il confirmé avant de balancer cette révélation : "Brigitte Macron nous avait aidé parce qu’elle voulait vraiment que ce film se fasse. Et puis il est resté finalement dans les tiroirs."

Jérôme Vermelin

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.