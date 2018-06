Mort de Joe Jackson : le clan rend hommage à son patriarche

Prince Jackson, le fils de Michael Jackson, a publié un message d'adieu à l'attention de son grand-père. Le jeune homme de 21 ans le remercie de lui avoir permis de devenir l'individu qu'il est aujourd'hui. "Cet homme est et sera pour toujours un exemple de volonté et de persévérance. Il n'a pas choisi le chemin le plus facile mais a fait ce qui était le mieux pour notre famille. Tu m'as appris à être fier du nom Jackson et de ce que tout cela signifiait. Tu m'as appris à me battre face à l'adversité et la plupart d'entre vous m'ont montré leur force et leur intrépidité. Personne ne te remplacera. Vole librement jusqu'à ce que l'on se retrouve. The Hawk (ndlr : son surnom, 'le faucon')"