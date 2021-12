Mort de John Miles, l’auteur du tube "Music (Was My First Love)"

Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais la mélodie de son plus grand tube, "Music (Was My First Love)", a fait le bonheur de la bande FM pendant de longues années. Le chanteur et musicien britannique John Miles est décédé ce dimanche à l’âge de 72 ans des suites d’une brève maladie, chez lui à Newcastle, rapportent les médias outre-Manche.

En France, "Music (Was My First Love)" a été samplé par le rappeur marseillais L’Algerino sur son titre "L’envie de vaincre", en 2007. Dans les années 1990, c’était la musique sur laquelle les joueurs de l’AS Nancy Lorraine entrait avant chaque match au stade Marcel-Picot.

Durant sa carrière, John Miles a également accompagné sur scène des stars aussi variées que ses compatriotes les rockeurs Jimmy Page et Joe Cocker, la diva américaine Tina Turner ou encore le ténor italien Andrea Bocelli. Il a également participé à plusieurs albums du groupe The Alan Parsons Project. Son dernier album, Tom et Catherine, était paru en 1999.