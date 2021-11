Mort de l’acteur américain Dean Stockwell ("Code Quantum", "Dune") à l’âge de 85 ans

Adulte, il décroche deux prix d’interprétation à Cannes pour ses performances dans Le Génie du mal de Richard Fleischer en 1959 et Long voyage vers la nuit de Sidney Lumet en 1962. Dans sa riche filmographie, on retient également Paris, Texas de Wim Wenders mais aussi Dune (1984) et Blue Velvet (1986) de David Lynch.

Dean Stockwell aura ensuite des récurrents dans les séries JAG et Battlestar Galactica. Il avait fait sa dernière apparition au cinéma en 2015 dans le film Entertainment de Rick Alverson et à la télévision un an plus tôt dans la série NCIS : New Orleans.