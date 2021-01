Mort de l'actrice Nathalie Delon, ex-compagne d'Alain et mère d'Anthony

Née au Maroc dans une famille d’origine espagnole, la jeune femme s’installe à Paris en 1962 à l’âge de 21 ans après avoir quitté son premier mari dont elle a eu une fille. C’est dans une boite de nuit de la capitale qu’elle fait la connaissance d’Alain Delon, alors fiancé à Romy Schneider. Après une passion clandestine, ils se marient en août 1964. Ils s’installent alors à Los Angeles où elle donne naissance à Anthony.

La jeune femme aux yeux verts a 21 ans et tombe par hasard, dans une boîte de nuit de la capitale, sur Alain Delon, en pleine ascension et fiancé à Romy Schneider. S'ensuit une passion clandestine avant que Delon ne quitte Romy pour l'épouser en août 1964 dans la plus stricte intimité. Le couple embarque aussitôt à bord du navire France pour une lune de miel et s'installe à Los Angeles, où elle accouche un mois plus tard de leur fils Anthony.