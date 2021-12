Maryse Wolinski, romancière et veuve du dessinateur Georges Wolinski, est décédée

Mercredi, sa fille Elsa Wolinski avait salué sur Instagram la façon dont sa mère, atteinte d'un cancer, affrontait sa mort prochaine. "Quelques mois après l’attentat du 7 janvier, le cancer du chagrin s’est lové en Maryse. A cette époque, un médecin m’a annoncé que Maryse avait six mois à vivre et puis six ans après, son oncologue m’a dit, il n’y aura pas d’octobre. Nous étions en mai. En mai dernier", a écrit Elsa Wolinski en légende d'une vidéo avec des images de sa mère. "Tout cela pour vous dire que Maryse se meurt. Mais avec vaillance et élégance".