Décès à 27 ans de l'influenceuse MavaChou, régulièrement harcelée sur les réseaux sociaux Maeva avait confié à ses abonnées que ça n'allait pas fort depuis 2 ans... − Capture YouTube Mava Chou Vlog

TRAGÉDIE – La jeune youtubeuse suivie par plus de 140.000 fans et qui a souffert de harcèlement est décédée. Les causes de sa mort n'ont pas été révélées.

Sa mort a fait l'effet d'un électrochoc sur les réseaux sociaux. La célèbre youtubeuse française MavaChou est décédée à l'âge de 27 ans, ont annoncé ses proches sur Facebook ce jeudi. “Je suis au regret de vous annoncer le décès de Maëva, survenu hier en fin de journée. Je vous demande de respecter sa famille en ne cherchant pas à en savoir plus. Cela ne regarde que ses proches", a posté sa meilleure amie Marion sur Facebook. "Ayez simplement une pensée pour elle et surtout pour ses enfants. Maëva, tu vas me manquer. Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai pour toujours. Tu fais partie de moi à jamais. Adieu ma chérie. Tu es en paix maintenant", conclu l'amie de la mère de famille dont les circonstances de sa disparition n’ont pas été précisées.

Victime d'une campagne de harcèlement

Célèbre sur YouTube, Maëva accompagnée de son mari Adrien, avait commencé à poster des vidéos familiales fin 2015, connaissant un succès fou. Le couple avait engrangé plus de 30.000 abonnés en deux ans. La mère de 4 enfants, Libbie, Léo, Théo et Chloé, avait également participé à l'émission "On a échangé nos mamans" en 2018. Mais l'image de la famille idéale se fissure lorsque le couple se sépare et subit une campagne de harcèlement qui touche aussi ses quatre enfants. Le Parisien révèle que des internautes s’étaient mis à l’espionner chez elle ou à appeler l’école de ses enfants. Les choses s'enveniment et, comme le rappelle Jeremstar, Maëva a été "victime de harcèlement en meute sur les réseaux sociaux et au cœur de polémiques incessantes" depuis six ans.

J’ai beaucoup de soucis personnels, physiquement ce n’est pas non plus la grande forme - Maeva, alias MavaChou

La semaine dernière, la jeune femme expliquait sur YouTube, que ça n'allait pas fort, et qu'elle avait beaucoup de soucis personnels. "Ce n'est pas la grande forme depuis deux ans. Il y a des jours où ça va aller très bien et des jours où ça va aller très mal (...) J’ai beaucoup de soucis personnels, physiquement ce n’est pas non plus la grande forme."

