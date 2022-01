Le rockeur et acteur américain Meat Loaf ("Bat out of Hell", "Fight Club") est mort à l’âge de 74 ans

Son timbre de ténor avait dynamité le rock américain à la fin des seventies. Le chanteur Meat Loaf est décédé à l’âge de 74 ans, une triste nouvelle annoncée dans un message posté sur page Facebook. "C'est le coeur brisé que nous annonçons que l'incomparable Meat Loaf est parti ce soir, sa femme Deborah à ses côtés", peut-on lire. "Ses filles Pearl et Amanda et des amis proches l'ont accompagné tout au long des dernières 24 heures".

Né Marvin Lee Aday à Nashville, Texas, Meat Loaf devait son nom de scène ("Pain de viande" en français) à un surnom qu’on lui donnait enfant, en raison de son physique imposant. Après avoir participé au spectacle The Rocky Horror Picture Show, en 1975, il fait la rencontre du compositeur Jim Steinman avec lequel il écrit l’album Bat out of hell, un opéra rock qui après avoir rebuté les maisons de disque en raison de la longueur de ses chansons, se vendra à plus de 43 millions d’exemplaires dans le monde.