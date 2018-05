Le dessinateur de la bande dessinée culte "XIII", William Vance, est décédé

William Vance, dessinateur de bandes dessinées belge et co-créateur de la série culte "XIII" est mort lundi soir à l'âge de 82 ans, a annoncé son éditeur Yves Schlirf. Dans un tweet, le directeur éditorial des éditions Dargaud Benelux a déclaré : "Mon ami dessinateur William Vance est mort ce soir (...) Tu vas me manquer fort mon vieux Lion." William Vance, William Van Cutsem à l'état civil, est né le 8 septembre 1935 à Anderlecht, dans la région de Bruxelles. Atteint de la maladie de Parkinson, William Vance avait abandonné le dessin en 2010, passant le relais de la série "XIII" à Youri Jigounov, qui a perpetué la série en 2011 avec cinq nouveaux albums scénarisés par Yves Sente.





Publiée dans plus de 20 pays et vendue à plus de 14 millions d'exemplaires, selon les éditions Dargaud Benelux, la célèbre BD, créée en 1984, raconte les aventures d'un homme amnésique en quête d'identité pourchassé par des tueurs. Elle a été adaptée à deux reprises en série télévisée, en 2008 et 2011, diffusée sur Canal+ en France. La série a également connu très tôt des adaptations sous forme de jeux vidéo, dès 1997 avec "Le Mystère XIII".