Mort de Yaphet Kotto, le premier "méchant" noir dans un James Bond

Né à New York d'un père qui avait immigré du Cameroun et d'une mère infirmière dans l'armée américaine, Yaphet Kotto avait fait ses débuts comme acteur professionnel à Harlem en 1960 dans Othello de Shakespeare avec une distribution intégralement noire.

Second rôle marquant du cinéma américain, l’acteur Yaphet Kotto est mort à l’âge de 81 ans. "Tu étais une légende", écrit sur Facebook son épouse, Sinahon Tessa. "Tu as joué le méchant dans certains de tes films, mais tu es un vrai héros pour moi et pour beaucoup d’autres aussi", ajoute-t-elle à l’évocation de ses rôles les plus mémorables.

Toujours dans le registre de la SF, l'acteur donne la réplique à Arnold Schwarzenegger en 1987 dans le thriller dystopique Running Man. Il va ensuite incarner le lieutenant Al Giardello dans la série télévisée Homicide (1993-1999) avant de retrouver la franchise Alien en 2014 en prêtant sa voix au personnage de personnage Parker dans le jeu vidéo Alien: Isolation.

Au cours de sa carrière, Yaphet Kotto avait refusé de rôles entrés dans la légende du cinéma. Celui de Lando Calrissian, le flambeur de la saga Star Wars, un personnage finalement incarné par Billy Dee Williams. Et celui du commandant Jean-Luc Picard dans la série Star Trek : The Next Generation, finalement interprété par Patrick Stewart.

Marié à trois reprises et père de six enfants, l’acteur être avoir des liens généalogiques avec la reine Elizabeth II et avait intitulé sa biographie The Royalty, parue en 1997.