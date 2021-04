Pourquoi le "prince consort" n'a jamais été nommé "roi Philip" ?

Il a été "la force" et "le roc" de la reine au règne le plus long pendant près de huit décennies. Mais pas son égal dans les rangs de la monarchie britannique. Prince du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, duc, Lord Grand Amiral, comte, baron... Philip, l'époux d'Elizabeth II, est décédé ce vendredi à l'âge de 99 ans au château de Windsor sans n'avoir jamais porté le titre de roi.

Depuis son union avec l'héritière du trône en l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1947, l'officier de la Royal Navy était devenu duc d'Édimbourg et était désigné comme le "prince consort" en dépit du fait qu'il n’a jamais reçu ce titre de façon officielle. Issu du latin "consors" ("qui partage le sort"), le terme renvoie à la communauté de biens qui existe entre deux personnes et correspond au titre que l'on donne à l'époux d'une souveraine.

Pourtant, dans le sens inverse, lorsqu'une princesse se marie à un prince elle est généralement couronnée reine, au moment de l’accession au trône du monarque. Pourquoi cette différence ? En raison du protocole et de la tradition monarchiques, les mêmes qui imposaient à ce dernier de marcher deux pas derrière la Reine, et qui veulent qu'un homme ne prenne pas le titre de la femme qu'il épouse, comme il ne prend pas son nom.

Aujourd'hui encore, le terme consort désigne l’époux des reines en titre, mais il est en revanche peu ou plus du tout utilisé s'agissant de la femme d’un roi. Quoiqu'il en soit, le titre de reine consort, octroyé lors d'une cérémonie tout de même plus courte que celle de l'intronisation d'un nouveau roi, n'équivaut officiellement à aucun statut constitutionnel, et ne confère donc pas de pouvoir. Parce que dans ce cas précis, celle qui n'est pas de sang royal devient reine au sens d’épouse du roi et non de souverain régnant.

En revanche, si l'époux d'une reine consort décède avant elle, cette dernière acquiert de facto le statut de Reine Mère, comme ce fut d'ailleurs le cas pour la mère d’Elisabeth II.