Quand Gaspard Ulliel tournait sous la direction de Martin Scorsese pour Chanel

"C’était un risque à prendre, et j’en avais conscience. On me parlait beaucoup de mon physique de jeune premier à cette époque, et là j’allais me retrouver placardé en quatre par six dans le monde entier", raconte-t-il six ans plus tard à Trois Couleurs. "Ça stigmatise, ça laisse moins de place aux réalisateurs pour projeter leurs fantasmes sur votre image. Mais la contrepartie, c’est que ça me laisse une liberté énorme dans mes choix artistiques, ça m’apporte un confort financier qui me permet d’attendre les bons projets", reconnaît-il avec beaucoup d’honnêteté.