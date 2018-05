"Merci Madame" : la disparition de Maurane vous a émus

Vous avez également été très nombreux à témoigner de votre intérêt pour la chanson partagée avec Lara Fabian ("Tu es mon autre"), sortie en 2001 sur son album "Nue". Et ce morceau vous a vraisemblablement accompagnés à différents moments de la vie. "Le duo (Lara Fabian et Maurane) nous a accompagnés à l'église" révèle ainsi Sandra Le Goff. Pour Isabelle Rouineau, il s'agit d'une chanson "magnifique". Une certaine Lolita Perez indique pour sa part que le titre est "sublime" et que son texte est "touchant".





Enfin, Nella Aurnela affirme que la chanson avait tissé le"lien très fort" qu'elle avait avec sa maman aujourd'hui décédée. "Elle était mon double" raconte cette femme. "Merci madame de nous avoir fait vivre la musique comme une respiration" a-t-elle conclu.