Mort soudaine de la "James Bond Girl" Tanya Roberts MGM

DISPARITION - Partenaire de Roger Moore dans le James Bond "Dangereusement vôtre", l’actrice américaine Tanya Roberts est décédée ce dimanche à Los Angeles. Elle avait 65 ans.

Elle avait lancé sa carrière au cinéma en donnant la réplique à Roger Moore dans Dangereusement vôtre, en 1985. Avant de disparaître des radars, comme bien d’autres "James Bond Girls", avant et après elle. L’actrice américaine Tanya Roberts, de son vrai nom Victoria Leigh Blum, est décédée ce dimanche au Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles à l’âge de 65 ans. Le 24 décembre dernier, elle avait perdu connaissance en promenant ses chiens. Si les causes de sa mort n’ont pas été communiquées, son entourage indique qu’elle n’est pas liée au Covid-19. "Elle était brillante et belle (...) C'était la plus gentille personne que vous puissiez rencontrer", a réagi son porte-parole auprès de The Hollywood Reporter.

"Drôle de dame" puis "James Bond Girl"

Née dans le quartier du Bronx, à New York, Tanya Roberts avait fait ses débuts de comédienne à Broadway au milieu des années 1970. Après avoir enchaîné les pubs et les seconde rôles, notamment dans Mélodie pour un tueur de James Toback, elle rejoint la bande des Drôles de dames dans le rôle de Julie Rogers pour la cinquième et dernière saison, en 1980.

Elle se tourne ensuite vers le cinéma de genre, posant nue dans Playboy pour la promo du film d’heroïc fantasy The Beastmaster (1982), puis dans Sheena : Queen of the Jungle, une version féminine de Tarzan qui lui vaut une nomination au Razzie Award de la pire actrice. Ce qui ne l’empêche pas d’attirer l’attention des producteurs de la saga James Bond…

Dans Dangereusement vôtre, l’actrice incarne Stacey Sutton, une géologue américaine qui fait équipe – et tombe sous le charme – de l’espion britannique, incarné pour la dernière fois par Roger Moore. "J’avais l’impression que toutes les filles qui avaient joué dans un James Bond n’avait pas de carrière ensuite, alors j’étais méfiante", confiera l’actrice en 2015 dans une interview au Daily Mail. Elle avait raison puisque de séries B en nanars érotiques, Tanya Roberts disparaît peu à peu des radars.

C’est à la fin des années 1990 qu’elle va connaître une seconde jeunesse à l’écran en rejoignant le casting de la série comique That '70s Show. Aux côtés de stars montantes comme Ashton Kutcher, Mila Kunis ou encore Topher Grace, elle incarne Midge Pinciotti, la maman hyper sexy de Donna, jouée par Laura Preppon. On la reverra ensuite dans les sitcoms Eve et Barbershop, dans les années 2000. Mariée à deux reprises, la comédienne n’avait pas d’enfants.

Jérôme Vermelin