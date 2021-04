Décès de l'acteur Yves Rénier : de Muriel Robin à Mathilde Seigner, ses amis lui rendent hommage

Autre hommage, celui de l'actrice Mathilde Seigner. Son amie dans la vraie vie l'évoque avec pudeur. "C'était un personnage, point", lance-t-elle tout de go. "Il était un tantinet provocateur comme moi. Ça pouvait être mon frère, quelqu'un de ma famille. Je ne sais pas quoi retenir, je l'aimais infiniment et il va me manquer", reconnaît-elle.

Mardi 20 avril, Yves Rénier était sur notre antenne, invité spécial du jeu "Les 12 coups de midi". Tandis que jeudi, il s'illustrait dans la série Léo Matteï. À chaque fois, aux côtés du même homme, son compère Jean-Luc Reichman. "Pour ce dernier épisode qui se passait dans une secte, je lui ai proposé de jouer un gourou, il a ri et il m'a dit : 'ok, je veux bien être ton grand gourou'", confie-t-il. Et de poursuivre, la gorge nouée : "Ce qui va me manquer de lui, c'est son regard malicieux, tout le temps et son œil bleu. Et sa voix", conclut-il.