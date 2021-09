Mostra de Venise : la Française Audrey Diwan remporte le Lion d'Or pour "L'événement"

L'événement est le deuxième film d'Audrey Diwan, qui avait filmé un jeune couple en proie à des problèmes de toxicomanie dans Mais vous êtes fous (2019). Journaliste et romancière qui a écrit pour la télévision, elle a co-signé le scénario de plusieurs films français dont Bac Nord, un film sur les violences policières actuellement sur les écrans français ou La French de Cédric Jimenez, avant de passer à la réalisation.

Parmi les autres films récompensés lors de cette 78e Mostra de Venise, le Grand prix a été remis à l'Italien Paolo Sorrentino pour un film sur son enfance à Naples à l'époque du footballeur Diego Maradona, La Main de Dieu. Côté interprètes, la star espagnole Penelope Cruz a été récompensée pour son rôle dans Madres Paralelas de Pedro Almodovar et le Philippin John Arcilla pour son rôle de journaliste en quête de vérité dans On the Job 2: The Missing 8.