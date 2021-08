Kristen Stewart bluffante dans la peau de Lady Di : en route vers l’Oscar ?

Sur le papier, le choix de Kristen Stewart pour incarner la princesse Diana pouvait interpeller. En découvrant la première bande-annonce de Spencer, on se dit que Pablo Larrain a eu le nez creux. Après avoir transformé Natalie Portman en Jackie Kennedy pour le superbe Jackie, en 2017, le cinéaste chilien vient peut-être d’offrir à l’ex-vedette de la saga Twilight l’un des plus grands rôles de sa carrière.

Ce drame, dont le titre se réfère au nom de jeune fille de Diana, n’est pas un biopic classique puisqu’il se déroule le temps d’un week-end au début des années 1990, dans la propriété royale de Sandringham House où la mère de William et Harry va prendre la décision de quitter le Prince Charles.

"Kristen peut être très mystérieuse, très fragile et très forte à la fois, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin", expliquait Pablo Larrain en avril 2020 dans Deadline. L’actrice, qui a fêté ses 31 ans cette année, est absente des écrans depuis la comédie Ma belle-famille, Noël et moi sortie en décembre 2020. Elle tourne actuellement Crimes of the future, le nouveau David Cronenberg.