Pour Ben Whishaw, l'interprète de Q, "les James Bond ne survivront que s’ils reflètent leur époque"

"La succession était lourde", explique l’intéressé à LCI. "Mais en tant qu’acteur de théâtre, j’ai l’habitude de jouer des rôles que d’autres ont interprétés avant moi. Mon truc, c’est de les jouer comme si personne ne les avait incarnés avant. Bien sûr j’ai conscience de ce qui a été fait. L’image de mes prédécesseurs est dans ma tête, mais j’essaie de la repousser le plus loin possible et d’apporter quelque chose de moi."

Qui sera le prochain James Bond ? Le sujet déchaîne les passions, alors que Daniel Craig s’apprête à incarner l’espion préféré de Sa Majesté pour la cinquième et dernière fois dans Mourir peut attendre, en salles en France le 6 octobre. Ce 25e volet de la saga verra le retour de Ben Whishaw qui incarne Q, l’homme derrière les gadgets de 007 depuis Skyfall, en 2012. À l’époque, l’acteur britannique avait apporté un vent de fraicheur à ce personnage interprété pendant plus de 30 ans par le mythique Desmond Llewlyn, décédé en 1999, puis par l’ex-Monty Python John Cleese.

À la question de savoir à qui pourrait ressembler le prochain James Bond, Ben Whishaw ne ferme aucune porte. "Il y a eu 25 films de James Bond désormais. Ce qui est une quantité extraordinaire ! Si nous voulons que le personnage et la franchise continuent, il faut que ça change", plaide-t-il. "Pour moi les James Bond ne survivront que s’ils reflètent leur époque. Autrement ils finiront par ressembler à une pièce de musée. À titre personnel, je suis très ouvert. Je suis ouvert à tout. Plus ce sera imaginatif, plus ce sera radical et mieux ce sera. Ce n’est pas à moi de prendre la décision, mais je crois que je suis aussi curieux que tout le monde."