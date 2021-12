"Mourir peut attendre" : et si on parlait (enfin) de la fin du dernier James Bond ?

Pour la première fois depuis la sortie du film en octobre dernier, Daniel Craig, le réalisateur Cary Joji Fukunaga et les producteurs de la saga James Bond ont accepté de répondre aux questions de Variety au sujet de cette fameuse fin. Celle où l’agent 007 décide de mourir sous l’avalanche de bombes qui s’abat sur l’île où Safin (Rami Malek), le méchant, lui a injecté un virus qui l’empêchera à jamais de s’approcher de Madeleine Swan (Léa Seydoux) et de leur fille.

Reste qu’à la fin de leur quatrième collaboration avec Spectre, en 2015, James Bond était toujours vivant. Une fois Daniel Craig convaincu de tourner un cinquième film, son idée initiale reviendra sur le tapis. "C’est le sacrifice ultime", estime Barbara Broccoli. "Parce que les gens qui font ce genre de métier mettent leur vie en péril en permanence." Son associé Michael G. Wilson, rappelle, de son côté, que Ian Fleming lui-même avait failli tuer 007 dans les romans Bons Baisers de Russie et On ne vit que deux fois.

Depuis James Bond 007 contre Dr No de Terence Young avec Sean Connery, en 1962, personne n’avait osé tuer le personnage né de l’imagination de l’écrivain Ian Fleming. Figurez-vous que c’est Daniel Craig lui-même qui en a fait la demande à la productrice Barbara Broccoli dès 2006, après une avant-première très applaudie de Casino Royale à Berlin. "Combien de films dois-je faire ?", l’a interrogé l’acteur, à l’arrière d’une voiture. "Elle a répondu quatre et j’ai dit ‘ok, est-ce que je peux le tuer dans le dernier ?’".

Encore fallait-il trouver la solution idéale pour le faire au cinéma. Avant la fin aussi tragique que spectaculaire qu’il tournera, Cary Joji Fukanaga raconte qu’une version initiale du script prévoyait que James Bond meurt d’une simple balle de revolver. "Il nous a semblé qu’utiliser une arme conventionnelle n’était pas approprié, vu tout ce qu’il avait fait jusque-là pour s’en sortir", avoue le cinéaste. D'où l'idée du poison qui coule dans les veines de 007...

À l’origine de ce coup de théâtre scénaristique jamais vu, Daniel Craig renchérit : "L’arme de Safin tue la seule chose que Bond veut dans la vie, c’est-à-dire être avec les gens qu’il aime. Et lorsqu’il réalise qu’il ne le pourra pas, il n’a plus aucune raison de vivre (…) Il fallait qu’il y ait un poids, sinon ça n’aurait pas marché. Sans ça, on ne l’aurait pas fait. Et on aurait trouvé une autre manière de terminer."