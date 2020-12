Mulan arrive enfin sur Disney+ : itinéraire d'un film aussi attendu que controversé

Mais au-delà de ses conditions de sortie, Mulan a dû se battre face aux polémiques. La première éclot en 2016 alors que le projet n’en est qu’à ses balbutiements. Le hashtag #MakeMulanRight naît sur Twitter alors qu’il se murmure que le héros du live action ne sera pas la jeune femme mais un homme blanc. "Mulan est et restera le personnage principal et tous les rôles seront interprétés par des acteurs et des actrices chinois(es)", souligne dans la foulée une source proche de la production au site américain Vulture . Disney mise sur la crème de la crème du cinéma chinois, enrôlant Gong Li, Jet Li et Donnie Yen.

Plus sombre, plus épique, cette version de Mulan est visuellement grandiose. Les paysages sont plus sublimes les uns que les autres, faisant d’autant plus regretter que ce film ne sorte pas en salles. L’action est menée tambour battant, rythmée par d’impressionnantes scènes de combat inspirées du meilleur du cinéma asiatique. Niki Caro dit de son actrice Liu Yifei qu’elle "était la seule à pouvoir jouer Mulan". On ne peut qu’acquiescer. La comédienne chinoise de 33 ans, choisie parmi plus de 1000 jeunes femmes, impressionne à l’écran. Tantôt maladroite, tantôt combattante assurée, elle manie ses émotions aussi bien que son épée. Elle restera celle qui porte sur ses épaules pas si frêles un divertissement familial de bonne facture qui aura été phagocyté par des événements plus grands que lui.