Muriel Robin blessée sur le tournage de "Mon Ange" : la comédienne va devoir se faire opérer

Malgré cet incident, la comédienne est ravie d'avoir participé à la fiction également emmenée par Marilou Berry et Romane Jolly et qui a reçu le prix de la meilleure série au dernier Festival de la fiction. "En dehors de ça, je retiens beaucoup de plaisir à retrouver la Haute-Loire qui est une très belle région à l’image. Et puis j’ai aimé tourner cette série haletante. On ne sait jamais ce qu’il va se passer", a-t-elle conclu.