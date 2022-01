Muse sort enfin du silence avec le rugissant single "Won't Stand Down"

COME-BACK - Plus de trois ans après la sortie de leur 8e album très pop "Simulation Theory", le trio anglais se frotte au métal avec un titre explosif qui donne encore plus envie de les retrouver en festival cet été.

Ils n’avaient jamais pris le temps de se poser et de souffler. En 20 ans d’existence. La pandémie a contraint au repos les membres du groupe Muse et leur a donné des idées. Matthew Bellamy, leader du trio, a profité de cette pause pour enregistrer un titre en solo avant de se remettre au travail en équipe. "J’aime l’idée de totalement redémarrer et de revenir d’où nous venons. Physiquement en se réinstallant dans notre ville natale de Teignmouth, dans le Devon, et en revenant à ce qu’on était au tout début", expliquait-il en 2020 au magazine NME, évoquant "un nouvel album" - le 9e - suivi d’une tournée "selon les restrictions pour voyager".

De passage dans trois festivals en France cet été

Ces nouveaux concerts ont été annoncés il y a plusieurs mois déjà. Des passages parmi les plus grands festivals d’Europe dès le mois de juin, avec des arrêts français aux Eurockéennes de Belfort, à Beauregard et aux Déferlantes. Mais avec quel nouveau matériel ? En réponse au très pop 80s "Simulation Theory" sorti à l’automne 2018, les Anglais font demi-tour pour retrouver leur âme rock. Un peu comme ils l’avaient fait avec l’album précédent, "Drones". "On comptait les jours… Nous sommes excités de partager ce sur quoi nous avons travaillé avec vous. Profitez tous !", écrivent Matthew Bellamy, Chris Wolstenholme et Dominic Howard sur Instagram.

Leur premier single inédit en trois ans, "Won’t Stand Down", devrait faire rugir de plaisir les fans de la première heure du trio anglais. Riffs de guitare enflammés, voix presque cassée, il se frotte au métal tout en empruntant des sonorités habituelles du groupe. "C’est une chanson qui parle de se soulever contre les harceleurs, que ce soit dans la cour de récré, au travail, partout. Il faut se protéger de la coercition et de la manipulation sociopathe, il faut affronter l’adversité avec force, confiance et agressivité", martèle Matthew Bellamy dans un communiqué.

Le morceau s’accompagne d’un clip toujours plus futuriste qui met en scène un très vieux Matthew Bellamy. "Une figure fragile et mystérieuse qui siphonne l’énergie collective d’une sombre armée pour se changer en être augmenté", précise la note d’intention du groupe. De quoi donner un premier aperçu de ce qui se jouera sur scène dans quelques mois. Avant l'annonce d'une grande tournée des salles à l'automne et d'une tournée des stades à l'été 2023 ?

Delphine DE FREITAS

