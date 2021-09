40 ans après, ABBA revient avec un nouvel album, une tournée mondiale et de drôles de doubles numériques

Pour les besoins de ce show intitulé "ABBA Voyage", Anni-Frid Lyngstad, 75 ans, Agnetha Fältskog, 71 ans, Björn Ulvaeus, 76 ans, et Benny Andersson, 74 ans, ont été filmés en studio avec la technologie de la motion capture, utilisée sur des films comme Avatar et Le Seigneur des Anneaux.

C’est peut-être le come-back le plus surréaliste de l’histoire de la musique. Le plus sophistiqué en tout cas. Trente-neuf ans après leur séparation, les quatre membres du groupe suédois ABBA reviennent avec un nouvel album de 22 chansons inédites baptisé Voyage et une tournée mondiale pas comme les autres.

S'ils ont tous continué des carrières solo plus ou moins actives, les quatre Scandinaves avaient essentiellement mené une vie discrète depuis la séparation du groupe, qui avait suivi de peu le divorce de Fältskog et Ulvaeus et celui d'Andersson et Lyngstad. Les quatre chanteurs s'étaient rencontrés à la fin des années 1960 et avaient entamé un succès planétaire après leur triomphe à l'Eurovision 1974 avec leur premier tube "Waterloo".

Mais la flamme ne s'est jamais vraiment éteinte : le best of du groupe, "ABBA Gold", paru en 1992 est devenu un des disques les plus vendus dans le monde. La comédie musicale "Mamma Mia" et les films qui en ont été tirés ont attiré de nouveaux fans qui n'étaient pas nés lors des heures de gloire des années 1970. Et qui seront sans doute ravis de découvrir tous les tubes du groupe en live, même avec des doubles numériques...