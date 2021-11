Astro, l'un des fondateurs du groupe de reggae UB40, est mort à 64 ans

Terence Wilson, Astro de son nom de scène, a joué avec UB40 jusqu'en 2013 avant de former son nouveau groupe avec Ali Campbell, le chanteur. Trente ans plus tôt, la reprise de la chanson Red Red Wine, de Neil Diamond, avait propulsé le groupe au sommet avec plus de 100 millions de disques vendus. Sans compter d'autres succès : Here I Am, Kingston Town, Can’t Help Falling In Love…

Le nom d'UB40, fondé en 1978 à Birmingham, fait référence au formulaire britannique de demande des droits au chômage (Unemployment Benefits, Form 40).