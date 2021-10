Céline Dion annule tous ses concerts jusqu’en 2022 pour des raisons de santé

L’annulation est conséquente, car les concerts du 5 au 20 novembre puis du 29 janvier au 5 février 2022 sont concernés. Céline Dion assure "avoir le cœur brisé par cette situation". Elle explique travailler sur ce nouveau show "depuis 8 mois" avec son équipe, qu’elle se sent "terriblement mal" de laisser tomber. "Je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à Las Vegas. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé pour vite aller mieux… Je veux m’en sortir le plus rapidement possible", insiste-t-elle.