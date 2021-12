Elton John et Ed Sheeran détrôneront-ils Mariah Carey avec leur chanson de Noël ?

HO HO HO - Les deux artistes britanniques ont déjà déposé un premier cadeau sous le sapin de leurs fans. Le duo a produit un morceau inédit, "Merry Christmas". Suffisant pour effacer des tablettes la reine des charts de fin d’année depuis 27 ans ?

Britney Spears, les Destiny’s Child et même Lady Gaga s’y sont essayées. Sans succès. Mariah Carey règne d’une main de fer sur les charts des fêtes de fin d'années depuis près de trois décennies. Autoproclamée reine de Noël, la diva américaine renfloue son compte en banque un peu plus chaque année grâce à son hit "All I Want For Christmas Is You" sorti en 1994. Le schéma se répète tous les douze mois. À peine Halloween terminé, la chanson refait son apparition parmi les classements des titres les plus écoutés sur les plateformes. Avant de s’imposer à la première place.

1 milliard d'écoutes sur Spotify pour "All I Wan For Christmas Is You"

Mariah Carey a fait de Noël un juteux business, déclinant son titre culte en spectacles qu’elle donne en direct ou sur AppleTV+. Elle s’est même lancée dans la confection de cookies pour le père Noël et s’est associée à McDonald’s pour un menu spécial fêtes aux États-Unis. Ce dimanche 5 décembre, elle "pétait un câble" sur Twitter en saluant "les chiffres incroyables" réalisés par "All I Want For Christmas Is You". Meilleure chanson de Noël de tous les temps selon Billboard, elle a été sacrée titre de diamant après avoir été vendue 10 millions de fois outre-Atlantique. Sur Spotify, c’est plus d’un milliard de fois qu’elle a été streamée. Alors pour espérer s’attaquer à cet empire, il fallait bien l’union de deux des forces musicales les plus puissantes d’Angleterre.

Les bénéfices seront reversés à deux associations

Amis dans la vie, Elton John et Ed Sheeran se sont retrouvés en musique pour produire leur propre chanson de Noël. Le duo n’a pas été chercher bien loin pour le titre puisqu’ils ont opté pour "Merry Christmas". "Joyeux Noël", tout simplement. Dans une vidéo reprenant la scène des pancartes de Love Actually, l’interprète de "Shape Of You" explique avoir été contacté par "son pote" l’an dernier pour une collaboration qui sent bon le chocolat chaud. "Je lui ai répondu : "Ouais, peut-être en 2022". Mais j’ai fini par écrire le refrain ce jour-là", dit-il.

Dévoilée vendredi dernier, la chanson s’accompagne d’un clip qui reprend les codes d’autres clips de Noël célèbres. Dont le "All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey avec un Ed Sheeran en petite tenue rouge à fourrure blanche. "Embrasse-moi sous le gui, verse le vin, portons un toast et prions pour la neige de décembre / Je sais que nous avons connu la douleur cette année mais il est temps de mettre ça derrière nous", chante le duo dans ce morceau qui n’a pas convaincu les critiques. "C’est une dinde trop fourrée et pas assez cuite", note le quotidien The Guardian.

Mais le public, lui, semble séduit. Sur iTunes France, "Merry Christmas" se classe 6e. Entre une chanson d’Elton John et une autre d’Ed Sheeran. D’après Billboard, leur morceau de Noël devrait très rapidement s’emparer de la première place des ventes au Royaume-Uni. Le truc en plus par rapport à Mariah Carey, qui sort cette année le titre de Noël inédit "Fall In Love At Chritmas" ? Tous les bénéfices réalisés outre-Manche seront reversés à la Ed Sheeran Suffolk Musi Foundation ainsi qu’à la Elton John AIDS Foundation. Ed Sheeran a indiqué chez Jimmy Fallon que deux autres morceaux de Noël avaient été enregistrés. Sans préciser s'ils seraient à leur tour bientôt mis en vente.

Delphine DE FREITAS

