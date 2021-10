Surprise, Dwayne Johnson se lance dans le rap

Tout le week-end, The Rock a fait la promotion du morceau sur ses réseaux sociaux où il a partagé les réactions choquées d’internautes le découvrant en train de rapper. Fort de 273 millions d’abonnés sur Instagram, la star de Jumanji n’a pas eu trop de mal à faire fonctionner le bouche à oreille numérique. Alors que le clip a déjà été visionnée plus de 2,2 millions de fois sur YouTube, Dwayne Johnson a fièrement affiché sa deuxième place sur iTunes. Ok, il ne s’agissait que du classement hip hop/rap. Ok, il ne s’agissait que du classement américain.

Mais ce nouveau succès surprise vient asseoir un peu plus son statut de Midas à Hollywood, lui qui vient transformer en or tout ce qu'il touche. De là lancer une nouvelle carrière musicale ? "Je n'ai jamais eu l'ambition de devenir un artiste hip hop ou un rappeur, donc non. Mais j'ai vu ici l'opportunité de créer une chanson qui m'inspire et me motive à donner plus, à me battre pour plus", assure le principal intéressé à Variety sans fermer la porte à une nouvelle incartade musicale. "Si la chanson est bonne et si la collaboration me semble vraie et authentique, j'adorerais ça", glisse-t-il. Producteurs, à vos propositions !