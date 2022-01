ÉCOUTEZ – Les Enfoirés dévoilent leur nouvel hymne avec l’aide de Thomas Pesquet

Soprano ouvre le bal sur ce morceau qui est désormais disponible en téléchargement au profit des Restos du cœur. Un téléchargement permet de financer un repas. Une chanson résolument optimiste et tournée vers l’avenir qui voit les Enfoirés affirmer que oui, "ça ira". À l’écoute, on reconnaît Julien Clerc, Jenifer, Kendji Girac, Zazie, Bénabar ou encore Patrick Fiori. "On sera toujours au rendez-vous", promettent-ils en fin de titre. Car malgré la crise sanitaire, la troupe continue à se mobiliser pour venir en aide aux plus démunis.