Écoutez "Marine", la reprise par Amel Bent, Vitaa et Camélia Jordana du titre de Diam’s

ENGAGÉES - Les trois chanteuses publient "Marine", une reprise d’un titre de Diam’s où la rappeuse s’adresse, en 2006, à la future présidente du Rassemblement National. C'est le premier extrait de l'album "Sorore", à paraître le 4 juin prochain.

À bientôt un an de l’élection présidentielle, trois des chanteuses les plus populaires du moment se sont réunies pour une initiative qui devrait faire parler. Amel Bent, Camélia Jordana et Vitaa publient ce vendredi une reprise de "Marine", un titre de Diam’s qui figure sur l’album Dans ma bulle, paru en 2006. Un texte très politique puisqu’il s’agit d’une lettre ouverte à Marine Le Pen. La reprise de "Marine" est disponible à la vente et en streaming depuis ce matin. Il s'agit du premier extrait d'un album commun intitulé Sorore, qui sortira le 4 juin prochain. Ecoutez...

Parmi les couplets marquants de la chanson, citons celui-ci : "Marine T'as un prénom si tendre Un vrai prénom d'ange Mais dis-moi c'qui te prend Marine On ne sera jamais amies Parce que ma mère est française Mais qu'je ne suis pas née ici Marine Regarde-nous On est beau On vient des 4 coins du monde Mais pour toi on est trop Ma haine est immense quand je pense à ton père Il prône la guerre quand nous voulons la paix" Ou encore : "Marine On ne s'ra jamais copine parce que je suis une métisse Et que je traîne avec Ali Marine Plus j'te déteste, mieux je vais Et plus je proteste et moins nous payons les frais"

En vidéo VIDEO LCI PLAY - Camélia Jordana : "Être une femme en 2021, c'est très violent !"

Vitaa et Diam's se connaissent bien puisqu'elles chantaient en duo sur le titre Confessions Nocturnes, également extrait de "Dans ma bulle". Si Camélia Jordana est la plus engagée du trio, avec notamment ses déclarations controversées sur les violences policières, Amel Bent n'est pas en reste. En 2007, l'actuelle coach de "The Voice" avait publié "Nouveau Français", un titre qui dénonçait les discriminations à l'égard des Français issus de l'immigration. En reprenant "Marine", elles allongent la liste des chanteurs qui n’ont pas hésité à exprimer leur opposition au Front National, devenu Rassemblement National. On pense à Bérurier Noir avec "Porcherie", Zebda avec "La Bête JMLP", Noir Désir avec "Un jour en France", Damien Saez avec "Fils de France" ou encore Yannick Noah avec "Ma colère", une chanson que Marine Le Pen avait jugé "indigente".

Marine Le Pen réagira-t-elle à cette reprise ? En 2010, la présidente du Rassemblement national n’avait pas hésité à tacler la rappeuse, en commentant sa décision de tourner le dos à l’industrie musicale. "Je suis triste pour Diam's. Une fille qui en arrive à être obligée de se voiler pour pouvoir être bien dans sa peau, je trouve que c'est un signal extrêmement inquiétant", avait-elle déclaré sur RMC. "Elle était censée s'adresser aux jeunes filles issues de l'immigration, les pousser à l'assimilation."

Jérôme Vermelin